10 farklı ülkeden çocuklar vefat eden cadı avı mağdurları için söyledi

Almanya, Ukrayna, Kosova, Nijerya, Belarus, Avustralya, Tunus, Arnavutluk, Endonezya ve Orta Asya’dan bir grup öğrenci 'Çalın Davulları Türküsü’nü Türkiye’de zulüm altında hayatını kaybeden ve baskılar nedeniyle yuvasını terk etmek zorunda kalan insanlar için seslendirdi.







ÜMİT NAĞMELERİ'nin organizasyonuyla dünyanın farklı bölgelerinden ‘KARDEŞİNE SES VER’ projesi için internet üzerinden bir araya gelen genç yetenekler “Çalın davulları çaydan aşağıya amman mezarımı kazın dostlar belden aşağıya koyun sularımı kazan dolunca amman” dedi.





Duygu yüklü türkü Türkiye’de yaşanan zulüm nedeniyle hayatını kaybedenlere ve özgülük yolunda boğulan masum insanlara ve çocuklara ithaf edildi.





SALGIN DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN BİR TÜRKÜ...





Ağıt türküsü sevenlerin birbirinden ayrılmak zorunda kaldığı bir kolera döneminde seslendirilmiş.





Bir diğer adıyla SELANİK TÜRKÜSÜ olarak da bilinen projede, parmaklılar ardında ilaçları verilmediği, tedavisi geciktirildiği ya da işkenceyle hayatını kaybeden; Halime Gülsu, Gökhan Açıkkolu ve Nesrin Gençosman ile Meriç’ten geçerken 3 oğluyla boğulan Hatice Akçabay başta olmak üzere zulümde hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yer verildi.





Zulme uğrayan herkesin kendisini görebileceği türküde cezaevinde tutulan bebeklerin resimleri de dikkat çekiyor.





“Derdi, tasayı, kederi azaltmak; ümidi çoğaltmak için paylaşmak gerek” diyerek bir araya gelen öğrenciler Türkiye’deki zülümden etkilenen herkese “Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı götür yare ver” dedi.





“Çalın davulları çaydan aşağıya amman Mezarımı kazın dostlar belden aşağıya Koyun sularımı kazan dolunca amman





Aman ölüm zalim ölüm Üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı Götür yare ver

Selanik içinde selam okunur amman Selamın sedası dostlar cana dokunur Gelin olanlara kına yakılır amman





Aman ölüm zalim ölüm Üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı Götür yare ver

Selanik Selanik ıssız kalasın Taşına toprağına bre dostlar diken dolasın Sen de benim gibi yarsız kalasın





Aman ölüm zalim ölüm üç gün are ver Al başımdan bu sevdayı götür yare ver”