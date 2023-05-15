10 genel başkan milletvekili seçildi

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde açılan sandık oranı yüzde 98'e ulaştı.



Milletvekili adayı olan genel başkanlarının durumu da netleşti.



Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den yeniden vekil seçildi.



AK Parti listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi.



İstanbul 2. Bölge 4. sıradan AK Parti listesine giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal milletvekili seçildi.



Cumhur İttifakı çatısı altında kendi listesiyle seçime giren Büyük Birlik Partisi'nin İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday olan Genel Başkanı Mustafa Destici seçilemedi.



Yine Cumhur İttifakı çatısı altında kendi listesiyle seçime giren Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan Meclis'e gitti.



6 genel başkanın vekil adayı olmadığı Millet İttifakı'nda da CHP listesinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül vekil olmaya hak kazandı.



Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın İzmir 2. Bölge'den milletvekili seçildi.



Yeşil Sol Eş Genel Başkan Çiğdem Kılıçgün Uçar ise İstanbul 1. Bölge'den seçildi.



Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. Bölge'den seçildi.



Yeşil Sol Parti listesinden seçime giren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Şanlıurfa'dan seçildi.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Van milletvekili olarak Meclis'e girdi.



Antep birinci sıradan milletvekili adayı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da seçilemedi. (HABER MERKEZİ)