İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler

Partilerinin aldıkları oy oranı, adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e girmeye yetmeyen ünlüler şöyle oldu:
Eski futbolcu Gökhan Zan (Hatay) İYİ PARTİ
Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (Antalya) AKP
Milli yüzücü Umut Arman Sonay (İstanbul) AKP
Oyuncu Özlem Balcı (Muğla) MHP
Oyuncu Mehmet Aslantuğ (Muğla) TİP
Oyuncu Serhat Özcan (Balıkesir) TİP
Gazeteci Hasan Cemal (İstanbul) Yeşil Sol Parti
İrfan Değirmenci (İzmir) TİP
Davut Güloğlu (İstanbul) Yeniden Refah Partisi
Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman (İYİ Parti)
Sanatçı Faik Öztürk (Elazığ) İYİ Parti
Oyuncu Kerem Fırtına (İstanbul) Yeşil Sol Parti
Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar, (Diyarbakır) Yeşil Sol Parti
Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan (İzmir) AKP
Barış Atay (Antalya) TİP