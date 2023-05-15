İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler

Partilerinin aldıkları oy oranı, adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e girmeye yetmeyen ünlüler şöyle oldu:



Eski futbolcu Gökhan Zan (Hatay) İYİ PARTİ



Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (Antalya) AKP



Milli yüzücü Umut Arman Sonay (İstanbul) AKP



Oyuncu Özlem Balcı (Muğla) MHP



Oyuncu Mehmet Aslantuğ (Muğla) TİP



Oyuncu Serhat Özcan (Balıkesir) TİP



Gazeteci Hasan Cemal (İstanbul) Yeşil Sol Parti



İrfan Değirmenci (İzmir) TİP



Davut Güloğlu (İstanbul) Yeniden Refah Partisi



Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman (İYİ Parti)



Sanatçı Faik Öztürk (Elazığ) İYİ Parti



Oyuncu Kerem Fırtına (İstanbul) Yeşil Sol Parti



Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar, (Diyarbakır) Yeşil Sol Parti



Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan (İzmir) AKP



Barış Atay (Antalya) TİP