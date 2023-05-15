Samanyolu Haber /Politika / İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler /15 Mayıs 2023 08:46

İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler

14 Mayıs 28. dönem milletvekili seçimlerinde pek çok ünlü isim de Meclis'e girebilmek için milletvekili adayı oldu. Bazı ünlü isimler partilerinin yeterli oy oranına ulaşmasıyla Meclis'e girerken bazıları yeterli oy oranına ulaşamadığı için Meclis'e giremedi.

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Partilerinin aldıkları oy oranı, adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e girmeye yetmeyen ünlüler şöyle oldu:

Eski futbolcu Gökhan Zan (Hatay) İYİ PARTİ

Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (Antalya) AKP

Milli yüzücü Umut Arman Sonay (İstanbul) AKP

Oyuncu Özlem Balcı (Muğla) MHP

Oyuncu Mehmet Aslantuğ (Muğla) TİP

Oyuncu Serhat Özcan (Balıkesir) TİP

Gazeteci Hasan Cemal (İstanbul) Yeşil Sol Parti

İrfan Değirmenci (İzmir) TİP

Davut Güloğlu (İstanbul) Yeniden Refah Partisi

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman (İYİ Parti)

Sanatçı Faik Öztürk (Elazığ) İYİ Parti

Oyuncu Kerem Fırtına (İstanbul) Yeşil Sol Parti

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar, (Diyarbakır) Yeşil Sol Parti

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan (İzmir) AKP

Barış Atay (Antalya) TİP
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