Samanyolu Haber /Ekonomi / 10 yıl sonra asgari ücret 300 doların altına indi /10 Aralık 2020 11:29

10 yıl sonra asgari ücret 300 doların altına indi

2020 yılı Ocak ayında 392 dolar karşılığı 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücret, yılın sonunda 296.8 dolara geriledi. Böylece asgari ücret 2010 yılından bu yana ilk kez 300 doların altına inmiş oldu.

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Çok sayıda işçi ve işveren tarafından merakla beklenen 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Bekleyiş devam ederken, kurlardaki gelişime bağlı olarak halen yürürlükte olan asgari ücretin döviz cinsinden değeri de erimeye devam ediyor.

Dünya'nın haberine göre, 2020 yılı Ocak ayında 392 dolar karşılığı 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücret, yılın sonunda 296.8 dolara geriledi. Böylece asgari ücret 2010 yılından bu yana ilk kez 300 doların altına inmiş oldu.

En yüksek asgari ücret Lüksemburg'da

Türkiye'de 300 doların altına inen asgari ücret ile AB ülkeleri arasındaki makas da iyice açılmış oldu. Avrupa’da şu an Türkiye'ye en yakın asgari ücret 371 dolar ile Bulgaristan. En yüksek asgari ücret ise 2 bin 548 dolar ile Lüksemburg'da uygulanıyor.

Asgari Ücret Yönetmeliği’ne göre Türkiye’de asgari ücretin belirlenmesinde geçim yanında genel ekonomik durumun da dikkate alınması gerektiği hükme bağlanmış durumda. Türkiye, asgari ücrete ilişkin ILO sözleşmesini imzalamadı. Bu sözleşme tek bir işçiyi değil ailenin de geçiminin dikkate alınmasını şart koşuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 15 Aralık’ta TİSK’te, 22 Aralık’ta ise Türk-İş’te yapacak. Tarafların bu toplantıda önerilerini sunması da bekleniyor.

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