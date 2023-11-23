105 kişi ölmüştü! Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen depremlerde Osmaniye merkezde Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı Bilge Sitesi A Blok yıkıldı.



105 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Apartmanda bulunan 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi halkında ‘Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



4 KİŞİ TUTUKLANDI



Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşmasında müştekiler ile sanıklar H.K., A.G. , M.İ. ve F.P. katıldı.



Yargılama sonunda mahkeme tüm sanıkların tutuklanmalarına karar verdi. Tutuklanan yapı sahibi, müteahhit ve inşaat mühendisleri cezaevine gönderildi.