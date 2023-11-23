Samanyolu Haber /Gündem / 105 kişi ölmüştü! Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama /23 Kasım 2023 22:33

105 kişi ölmüştü! Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Osmaniye'de yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Bilge Sitesi A Blok ile ilgili davada 4 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen depremlerde Osmaniye merkezde Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı Bilge Sitesi A Blok yıkıldı.

105 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Apartmanda bulunan 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi halkında ‘Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşmasında müştekiler ile sanıklar H.K., A.G. , M.İ. ve F.P. katıldı.

Yargılama sonunda mahkeme tüm sanıkların tutuklanmalarına karar verdi. Tutuklanan yapı sahibi, müteahhit ve inşaat mühendisleri cezaevine gönderildi.
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