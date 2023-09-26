Samanyolu Haber /Dünya / 11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısı arttı /26 Eylül 2023 00:12

11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısı arttı

New York İtfaiye Teşkilatı, 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılarla bağlantılı hastalıklardan ölen üyelerinin sayısının, saldırıların olduğu gün hayatını kaybeden 343 acil müdahale ekibinin sayısına ulaştığını bildirdi.

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New York Şehri İtfaiye Komiseri Laura Kavanagh, yaptığı açıklamada, teşkilata bağlı 2 kişinin daha kanser ve akciğer rahatsızlığından öldüğünü duyurdu.

Kavanagh, son iki ölümle 11 Eylül’le bağlantılı hastalıklardan hayatını kaybedenlerin sayısının, saldırı günü ölen 343 itfaiyeci sayısına ulaştığını kaydetti.

“DÖNÜM NOKTASINA ULAŞTIK”

Her iki hastalığın da saldırı sonrası “Dünya Ticaret Merkezi sahasında kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında harcanan zamanın bir sonucu” olduğunu savunan Kavanagh, “Bu ölümlerle dikkate değer bir dönüm noktasına ulaştık.” ifadesini kullandı.

Kavanagh, 11 Eylül 2001’den bu yana 3 bin 500’ü kanser olmak üzere teşkilata bağlı 11 bin acil müdahale çalışanının saldırı kaynaklı hastalıklarla mücadele ettiğini vurguladı.

İkiz Kuleler çöktükten sonra, havaya yayılan toz bulutlarındaki asbest gibi zehirli kimyasal maddeler, başta alanda görev yapan acil müdahale ekiplerinde olmak üzere çevrede yaşayanlarda sağlık sorunlarına yol açmıştı.
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