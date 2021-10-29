Samanyolu Haber /Gündem / 12 Avrupa ülkesinden İsrail'e Batı Şeria tepkisi /29 Ekim 2021 16:40

12 Avrupa ülkesinden İsrail'e Batı Şeria tepkisi

Avrupa'daki 12 ülke, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylamasından dolayı İsrail yönetimine tepki gösterdi.

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İsrail'i kınayan yazılı ortak açıklama, İspanya, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Hollanda, İrlanda, Norveç, Polonya, İsveç ve Finlandiya'dan geldi.

Euronews Türkçe'nin haber yaptığı açıklamada, "Batı Şeria yerleşimlerinde yaklaşık 3 bin yeni konut inşaat planını ilerletme kararını uygulamama çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

12 Avrupa ülkesi, açıklamada, "Uluslararası hukuku ihlal eden, iki devletli çözümü gerçekleştirme çabalarını baltalayan ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim genişleten politikalara karşı kararlı muhalefetimizi yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, İsrail ve Filistin yönetimlerine "iş birliğini geliştirmek ve gerilimleri azaltmak için son aylarda atılan adımları derinleştirmeye devam etme ve karşılıklı güven ve barışı teşvik etme kapsamında gerekli koşulları yaratmak için BM'nin 2334 sayılı kararının tüm hükümlerinin uygulanması" çağrısı yapıldı.

Uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak kabul edilen Batı Şeria'daki yerleşimlerde 475 bin civarında İsrailli Yahudi yaşıyor.
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