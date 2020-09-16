12 banka için kritik karar!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de faaliyet gösteren 12 bankanın döviz cinsinden uzun vadeli mevduat kredi notunu indirdi.





Moody's'in dün yayımlanan notunda 12 bankanın notunun düşürülmesinde Türkiye'nin kredi notunun 11 Eylül'de indirildiği belirtildi.





Moody's, dış kırılganlıkların yanında döviz rezervlerinin eksiye indiğine işaret ederek Türkiye'nin notunu B1'den B2'ye indirmişti. Not görünümü ise yeni indirim işareti olan "negatif" olarak ilan edilmişti.





Notta, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların tamamının kredi notunun, negatif görünüme sahip ülke notuna uyumlu olarak negatif kaldığı belirtildi.





SERMAYE KONTROLLERİ ENDİŞESİ





Moody's, negatif görünümün ödemeler dengesi krizine bağlı, sermaye kontrollerine ve döviz çıkışı kısıtlamalarına sebep olabilecek aşağı yönlü riskleri yansıttığını ifade etti.





Döviz cinsinden uzun vadeli mevduat kredi notu düşürülen 12 banka şöyle: Akbank, Alternatifbank, Denizbank, HSBC Bank AŞ (Türkiye), QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Garanti BBVA, Halk Bank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi.



