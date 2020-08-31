Kriz deldi geçti!

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2020 yılı ikinci çeyreğinde (nisan-mayıs-haziran) rekoryüzde 9,9 azaldı.







Sanayi yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18,0 azaldı.





Tarım yüzde 4,0, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı.





KÜÇÜLME REKORU: YÜZDE 11





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,0 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 10,0 daraldı.





GSYH 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 41 milyar 643 milyon TL oldu.





Üretim yöntemiyle GSYH 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 041 milyar 643 milyon TL oldu.





GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 153 milyar 180 milyon olarak gerçekleşti.





İHRACAT VE TÜKETİM HARCAMALARI ÇAKILDI





Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8 azaldı. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları yüzde 8,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 azaldı.

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,3, ihracatı ise yüzde 35,3 azaldı.

İşgücü ödemeleri yüzde 0,5 artarken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 azaldı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 36,8 oldu.

Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45'tan yüzde 43,9'a düştü.





