Samanyolu Haber /Ekonomi / Kriz deldi geçti! /31 Ağustos 2020 10:15

Kriz deldi geçti!

Türkiye ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 küçüldü.

SHABER3.COM

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2020 yılı ikinci çeyreğinde (nisan-mayıs-haziran) rekoryüzde 9,9 azaldı.

Sanayi yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18,0 azaldı.

Tarım yüzde 4,0, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. 

KÜÇÜLME REKORU: YÜZDE 11

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,0 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 10,0 daraldı.

GSYH 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 41 milyar 643 milyon TL oldu.

Üretim yöntemiyle GSYH 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 041 milyar 643 milyon TL oldu. 

GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 153 milyar 180 milyon olarak gerçekleşti.

İHRACAT VE TÜKETİM HARCAMALARI ÇAKILDI

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8 azaldı. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları yüzde 8,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 azaldı.

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,3, ihracatı ise yüzde 35,3 azaldı.

İşgücü ödemeleri yüzde 0,5 artarken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 azaldı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 36,8 oldu. 

Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45'tan yüzde 43,9'a düştü.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kriz deldi geçti! Sonraki Haber >>

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:36