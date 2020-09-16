Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Corona mücadelesine katılan sağlıkçılara erken vatandaşlık verecek /16 Eylül 2020 10:50

Fransa Corona mücadelesine katılan sağlıkçılara erken vatandaşlık verecek

Fransa, Covid-19 salgınında en ön saflarda mücadele eden, vatandaşlık başvurusunda bulunmuş yabancı sağlık personelinin işlemlerini hızlandırma kararı aldı.

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Fransız İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği belgede, ülkede yaklaşık 31 bin kişinin ölümüne neden olan salgına karşı "ulusal mücadeleye özveri ve cesaretle aktif olarak katılan" yabancıların vatandaşlık taleplerine öncelik verilmesi talimatı verdi.

Euronews'te yer alan habere göre Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa tarafından imzalanan genelge, ayrıca "önemli hizmetlerde" bulunan yabancılardan vatandaşlık için aranan beş yıl ikamet etme şartının iki yıla çekilmesini öngörüyor.

Schiappa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çabalarını ve cesaretlerini esirgemeyenlerin Fransa tarafından tanınması, istisnai bir bağlılığı selamlamak için şarttır. Ülkemiz, bu büyük sorun karşısında onların dayanışma ve cömertliğine güvenebilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde vatandaşlık başvurusu yapan kaç kişinin bu haktan faydalanabileceği ya da gerekli uygunluk kriterleri hakkında detay bulunmuyor. Fransa'da 2019'da 110 bini aşkın kişi Fransız vatandaşlığını almaya hak kazandı.

Geçen sene ülkede "çok çalıştığı" gerekçesiyle bir hemşirenin vatandaşlık talebi reddedilmişti. Valiliğin gönderdiği ret mektubu sosyal ağlarda paylaşılmış ve büyük tepki toplamıştı.
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