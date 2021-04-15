Samanyolu Haber /Gündem / '128 milyar dolar,Lütfi Elvan'ı da koltuğundan edecek' /15 Nisan 2021 13:46

'128 milyar dolar,Lütfi Elvan'ı da koltuğundan edecek'

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın üst üste hamlelerle bürokraside hâkimiyet kurduğunu kaydeden bürokratlar, sıranın mevcut bakan Lütfi Elvan’a gelmiş olabileceği görüşünde.

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CHP’nin atağına karşı ‘128 milyar dolar’ı iyi savunanın bakanlık koltuğuna oturabileceği öne sürülüyor.

CHP, Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Afişler ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilse de yenileri asılmaya devam ediyor.

‘Kayıp’ rezerv, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan AKP’li milletvekillerine kadar her kademede savunulmaya çalışılmış ancak kamuoyu ikna edilememişti. Hatta Naci Ağbal’ın 128 milyar doların akıbetini araştırmaya başladığı için Merkez Bankası başkanlığından alındığı belirtilmişti.

Erdal Sağlam’ın Cumhuriyet'teki yazısına göre Ankara’daki bürokratlar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın bir süredir geri planda kaldığını hatırlatıp bir türlü yapılamayan kabine değişikliğinde yerini korumasının tehlikeye girdiğini konuşuyor.
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