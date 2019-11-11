Samanyolu Haber /Gündem / 13 öğrenci zehirlenip hastaneye kaldırıldı /11 Kasım 2019 20:30

13 öğrenci zehirlenip hastaneye kaldırıldı

Ordu'da okulda yemek yiyen 13 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı.Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir okulda dışarıdan sipariş verilen yemeği yiyen öğrenciler rahatsızlandı. 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

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Altınordu’daki Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu’ndaki bir sınıfta öğrenim gören 22 öğrenci ile velililer, kendi aralarında etkinlik düzenleyerek okul dışından yemek sipariş etti. Yemekten sonra öğrencilerde kusma ve baş ağrısı gibi şikayetler olması üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 13 öğrenci, ambulans ve özel araçlarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler, tetkiklerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki çocukların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de iş yerine giderek lahmacunlardan numune aldı.

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