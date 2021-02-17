"13 şehit bazı koltuklara mal olabilir"

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, “Baştan söyleyelim. Ama iki gün, ama iki hafta, ama iki ay. Yakın bir süre içinde 13 şehit olayı Ankara’da bazı koltuklara mal olabilir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Şubat’ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘Başaramadık diyorsan sorumlusu kim?’ diye sorması boşuna değildi.” iddiasında bulundu.





Yetkin yazısında, "13 şehit olayı Ankara siyasetini sarsıyor ve tartışmalar en çok iki soru üzerinde yoğunlaşıyor. “Pençe Kartal 2” kod isimli harekâtın asıl amacı rehin kurtarmak mı, yoksa Gara bölgesini PKK kontrolünden kurtarmak mıydı? Ve Cumhurbaşkanı tarafından saptanan başarısızlığın faturası kime kesilecek? Ya da başarısızlığın sorumluluğu Cumhur İttifakı içindeki dengeler nedeniyle unutulmaya mı bırakılacak?" değerlendirmesini yaptı.





Yetkin yazısında şunları kaydetti:





"Doğrusu, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e Akar ve Soylu’yu birlikte gönderdiği belli olunca aklıma Fransa İmparatoru Napoleon Bonaparte’ın 1812 Moskova bozgunu ardından söylediği müthiş söz geldi: “Bir kötü general, iki iyi generalden iyidir”. Böylece kendi ordularını yöneten iki süper generalle, Moskova’yı savunan emekli generali karşılaştırıyordu."





Yazı şu cümlelerle sona erdi:



