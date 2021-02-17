Samanyolu Haber /Gündem / "Yoğun bakımlar gençlerle doldu, bakanlık mutasyonları açıklasın" /17 Şubat 2021 11:25

"Yoğun bakımlar gençlerle doldu, bakanlık mutasyonları açıklasın"

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye’de Koronavirüs mutasyon analizlerinin haftalık açıklanması gerektiğini belirterek değerlendirmelerde bulundu.

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Yoğun bakımda yaş grubunun düştüğünü ifade eden Bulut, “Eğer böyle bir şey varsa, gençlerde mutasyonun virülansı (hastalığa neden olma yeteneği) daha yüksek bir hale mi geldi?” sorusunu gündeme getirdi.

Bulut Sağlık Bakanlığı’na, “Şimdi 40-50 yaşında ölümlerin olduğunu görüyoruz. Bundan böyle yaş gruplarına göre ve bölgesel olarak mutasyon açıklanırsa biz de mutasyonun nasıl etkilediğini görürüz” diye seslendi.

“Analizler neden yayımlanmıyor?”

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, “Türkiye’de mutasyon analizi yayımlanmıyor” diyen Bulut, “Belki incelendiğinde İngiltere’deki ya da Belçika’daki bir varyantı olduğu görülecek. O yüzden bir şey söylenemez” yorumunu yaptı. İngiltere’de haftada bir mutasyon analizi yayımlandığına dikkat çeken Bulut, “Sağlık Bakanlığı neden mutasyon analizlerini yayımlamıyor? Bunun nedeninin Ortadoğu mutasyonlarını gizlemeleri olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl şubat ayında görülen ilk vakanın mart ayına kadar gizlenilmesi gibi” diye konuştu.
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