14 Mayıs seçimlerine yurt dışı katılım oranı kaç?

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 387 bin 945, gümrüklerde 100 bin 897 oy kullandı.
Böylece 6 Mayıs akşam saatleri itibariyle sandığa giden seçmen sayısı sayısı 1 milyon 488 bin 842 oldu. 14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 416 bin 172. Böylece katılım oranı yüzde 43,6 oluyor.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
2018 seçimlerinde yurtdışında katılım oranı
24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 44 bin 387 iken gümrük kapıları da dahil olmak üzere 1 milyon 526 bin 615 kişi sandığa gitmişti. Böylece katılım oranı yüzde 50,1 olmuştu.
En yüksek katılım hangi ülkelerde
Yurt dışında kayıtlı seçmenler gümrük kapıları dahil istedikleri ülkede ve şehirde oy kullanabiliyor. Bundan dolayı aslında YSK verileri her ülkedeki katılım oranı tam yansıtmıyor. Örneğin Lüksemburg’da katılım oranı yüzde 1309 oldu. Çünkü Lüksemburg’a daha yakın yaşayan kişiler kayıtlı oldukları ülkeler yerine burada oy kullandılar.
Uç örnek olan Lüksemburg dışarıda tutulduğunda en yüksek katılım oranı yüzde 73 ile Singapur’da oldu. En düşük katılım oranı ise yüzde 9 ile Yunanistan’da gerçekleşti.
Ülkelerdeki seçmen sayısı çok farklı olduğundan genel toplamda çoğu ülkenin etkisi çok sınırlı. Almanya neredeyse tek başına yurt dışı seçmenlerin yarısını oluşturuyor.
2018 seçimlerinde yurt dışındaki oyların yüzde 59,4’ü Recep Tayyip Erdoğan alırken Muharrem İnce yüzde 25,8’de kalmıştı.