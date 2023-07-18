Samanyolu Haber /Gündem / 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar çıktı /18 Temmuz 2023 17:55

15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar çıktı

Kayseri’de 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada karar çıktı.

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Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. 

Cumhuriyet'in haberine göre patlamanın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde saldırının faili olan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak’ta yakalanarak tutuklanmıştı. Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanık Ferhat Tekiner salonda hazır bulunurken; M.Y., M.Ö., S.A., B.K., M.A. ve M.O. ise SEGBİS ile bağlandı.

Mahkeme heyeti yargılama sonucunda; Ferhat Tekiner’e, ’nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, ’hırsızlık’ suçundan 54 yıl hapis cezası, B.K.’ye; ’Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.A.’ya; ’Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs’ 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez 20 yıl ve ’silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan ise 9 yıl hapis cezası, E.U.’ya; ’Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.Ö.’ye ise; 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca sanıklardan M.Y., M.O., Ü.K. ve S.A. ise beraat etti.
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