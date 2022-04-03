Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz ihraçlarıyla ilgili önemli karar: Kurum kanaati ve dernek bağışı gerekçe olamaz /03 Nisan 2022 10:43

15 Temmuz ihraçlarıyla ilgili önemli karar: Kurum kanaati ve dernek bağışı gerekçe olamaz

Eski Cumhuriyet savcısı Avukat Mustafa Özkan, bir müvekkilinin göreve iade kararıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Ankara 19. İdare Mahkemesi’nin kararına göre Kimse Yok Mu Derneğine bağış ya da kurum kanaati örgüt üyeliğinin delili olarak gösterilemez. Kararda, ‘açıklanan nedenlerle dava konusu ihraç işleminin iptaline’ ve yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmediliyor.



Avukat Mustafa Özkan, söz konusu kararla ilgili paylaşımında, “Dava sürecini takip ettiğim dosyada kurum kanaati ile Kimse Yok Mu Derneğine bağış yapmaya dair kriterlerin olduğu dosyada davanın kabulüne karar verilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir, kararın sonuç kısmı ektedir.” diyor.

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