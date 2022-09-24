15 Temmuz sonrasında ihraç edilen 95 hâkim ve savcı mesleğe geri döndü

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 21 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda, 15 Temmuz’un ardından ihraç edilen 7 hâkim ve savcnın, Danıştay’dan iptal kararı almaları üzerine yeniden göreve dönmelerine onay verdi. Bugüne kadar benzer şekilde göreve iade edilen toplam hâkim ve savcı sayısının 95 olduğu öğrenildi. Danıştay’da süren davaların kesinleşmesinin ardından sayının artacağı belirtiliyor.







15 Temmuz’un ardından bugüne kadar yaklaşık 4 bin hâkim ve savcı, Hizmet Hareketi’ne üyelik soruşturmaları kapsamında ihraç edildi. HSK’nın ihraç gerekçeleri arasında “özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, ilgililer hakkında Kurul’a intikal eden şikâyet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, Bylock, sosyal çevre bilgileri, itirafta bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının beyanları” da bulunuyordu.





2019 yılında açıklama yapan dönemin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ihraç edilenlerden 3 bin 495’i hakkında dava açıldığını söylemişti. Bu isimlere ilişkin yapılan yargılamalar sonucunda bin 344 kişi mahkûm olurken, ihraç edilen 534 hâkim ve savcı ise beraat etmişti. Ancak 2019 yılından sonra beraat eden veya takipsizlik kararı alan isimlerle ilgili şu ana kadar yeni bir resmi veri paylaşılmadı.





Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise 15 Temmuz sonrası ihraç edilen ve tutuklanan 657 hâkim ve savcının özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.





GERİ DÖNENLERE HAKLARI FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENECEK

DW Türkçe’de Alican Uludağ’ın haberine göre ihraç edilen yargı üyeleriyle ilgili davalar sürerken, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. HSK Genel Kurulu, 21 Eylül’de yaptığı toplantıda bu şekilde ihraç edilen 7 hâkim ve savcının yeniden mesleğe kabul edilmesine karar verdi. Bu isimlerin, Danıştay’dan ihraç kararlarını iptal ettirdikleri öğrenildi.





Buna göre bugüne kadar 95 hâkim ve savcı, Danıştay’dan aldıkları iptal kararının ardından HSK tarafından mesleğe geri kabul edildi. Ancak bu isimlerin kim olduğu açıklanmadı.





Danıştay kararıyla “aklanan” ve mesleğe geri dönen hâkim ve savcılar, ihraçta geçen süredeki tüm maaşlarını faiziyle geri alacak. Danıştay’daki diğer davaların da kesinleşmesinin ardından mesleğe dönenlerin sayısının artacağı konuşuluyor.