15 Temmuz'da 14 yaşında olan çocuklara darbeye teşebbüsten dava açıldı

15 Temmuz’da 14 yaşında olan Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri hakkında 5,5 yıl sonra anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan yeniden dava açıldı.







Bold'da yer alan habere göre 15 Temmuz 2016’da tutuklanıp Maltepe Cezaevi’ne gönderilen 62 eski Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi 30 Temmuz 2016’da tahliye edilmişti. Eski askeri öğrencilerin haklarının savunulduğunu Askeri Öğrenci Platformu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz’da yaşları 14-18 arasında olan eski askeri öğrenciler hakkında 5,5 yıl sonra anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla yeniden dava açıldığı belirtildi.





İddianamede öğrencilere şu suçlamalar yöneltildi: “Basit yaralama, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma…”





Geçen yıl da yaşları 18’e gelen binin üzerinde eski askeri okul öğrencisi gözaltına alınmıştı.











