Almanya'dan Rusya'ya büyük darbe

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Doğu Ukrayna'da iki ayrı bölgeyi resmen tanımasının ardından bugün yaptığı basın açıklamasında Rus gazını Almanya üzerinden Ukrayna'yı hariç bırakarak Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin sertifikasyonunun askıya alıdığını açıkladı.







İrlandalı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında Scholz, "Özellikle Kuzey Akım 2 ile ilgili durumu yeniden değerlendirmeliyiz" dedi ve Rusya'nın eylemleri göz önüne alındığında Almanya Ekonomi Bakanlığının sertifikasyon sürecini tekrar değerlendireceğini de sözlerine ekledi.





Kararın açıklanmasının ardından Rus borsasında önemli kayıplar yaşanmaya başladı.





KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR?

Kuzey Akım 2, 1230 kilometrelik bitişik iki doğal gaz boru hattı ile Kuzey Akım projesine paralel olarak Rusya denizlerinden Almanya kıyısına Finlandiya, Letonya ve Danimarka sularını transit geçen bir doğal gaz hattı projesidir. 2018 yılında inşaatı başlayan proje, 2019 Aralık ayında ABD yaptırım tehdidi üzerine askıya alınmıştı. Fakat, 2019'da askıya alındıktan 1 yıl sonra Rusya’nın kendi gemilerinin devreye girmesinin ardından tekrar başlayan inşaat süreci, Almanya ve ABD’nin 2021 Temmuz ayındaki anlaşmasıyla 10 Eylül tarihinde tamamlandı.





Kuzey Akım 2 ile Rusya’dan Almanya’ya yıllık 55 milyar metreküp doğal gaz sevk edilmesi planlanıyor. Böylece, Rusya’dan Almanya’ya doğrudan gaz transferi, yıllık toplamda 110 milyar metreküp olarak ikiye katlanmış olacak.





Kuzey Akım 2'nin finansmanı yaklaşık 11 milyar dolar olarak hesapladı. Proje finansmanının yarısını Rusya’nın kamu enerji şirketi Gazprom, diğer yarısını ise Almanya merkezli Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransa merkezli Engie, Avusturya merkezli OMV ve Birleşik Krallık-Hollanda ortaklığındaki Royal Dutch Shell üstleniyor.