15 Temmuz'un muteber Paşası, sigara kaçakçılığı yaparken yakalandı

2016-2017 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığı yapan emekli Korgeneral Ömer Paç, 3 valize sığdırdığı 478 karton elektronik sigara tütününü, KKTC’den Ankara’ya kaçırırken Ercan Havalimanı VİP salonunda polis tarafından yakalandı.













Polis, tütünlere Ankara’da el konulduğunu, bununla ilgili Türkiye’deki makamlarla görüşme yapacaklarını, zanlının evinde de arama yapılması gerektiğini, ayrıca mesele ile bağlantılı şahıslar olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Emekli komutan Paç’ın sık sık seyahat ettiği tespit edildi ve kaçakçılıkla ilgili şahıslar araştırılıyor.

Valize sığdırdığı 478 karton elektronik sigara tütününü, KKTC’den Ankara’ya kaçırırken Ercan Havalimanı VİP salonunda polis tarafından tespit edilen Paç, valizlerle Ankara’ya uçtu. Akşam saatlerinde ise tekrar Lefkoşe’ye döndü. Havalimanında gözaltına alınan emekli korgeneral hakkında üç gün tutukluluk kararı çıkarıldı. Paç’ın neden sık sık KKTC-Türkiye arasında seyahat ettiği araştırılıyor.Emekli komutanı Ercan Havalimanı’nın VIP salonunda kaçakçılık nedeniyle yakalayan polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, mahkemede olayı anlattı. Serbestiyet’in aktardığı Dönmez’in ifadesine göre, emekli korgeneral, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 06.00’da Ercan Havalimanı’nda VIP yolcu gidiş bölümünden üç valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünleriyle ülkeden çıkış yaptı. Emekli korgeneral aynı gün saat 22.30 sıralarında KKTC’ye geri döndü. 23 Şubat 2023 tarihinde ise tutuklandı.15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir ay sonraki YAŞ’ta Kıbrıs Türk Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Paç, 1999-2002 yılları arasında K.K. Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı Mali Plan ve Program Şubesi Müdürlüğü, 2002-2004 yılları arasında yürüttüğü Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığı, 2008-2010 yılları arasında Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı, 2012 K.K.Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.