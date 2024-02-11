Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un sır silahlarının görüntüsü çıktı; Kim, nasıl kullandı? /11 Şubat 2024 10:08

15 Temmuz'un sır silahlarının görüntüsü çıktı; Kim, nasıl kullandı?

15 Temmuz gecesi kullanılan uzun namlulu silahlardan bazıları, 16 Temmuz saat 06.58’de Jandarma Genel Komutanlığı’na bir polis zırhlı aracı tarafından bırakıldı. Bu durum güvenlik kameralarına da yansırken, bu silahlarla öldürülen olup olmadığı ise araştırılmıyor.

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15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen kumpasla ilgili yeni deliller ortaya çıkmaya devam ediyor. 15 Temmuz gecesi kullanılan uzun namlulu silahlardan bazıları 16 Temmuz sabahında bir polis zırhlısından Jandarma Genel Komutanlığı’nın bahçesine atıldı. Bu durum güvenlik kameralarına da yansırken, sosyal medyada gündem oluşturan bu silahlar muhalefetin ilgisini çekmedi.

ASKERE KUMPAS İÇİN SAHTE DELİL ÜRETİLDİ
Güvenlik kameralarında 16 Temmuz 2016’da sabahın erken saatlerinde bir polis zırhlısından Jandarma Genel Komutanlığı’nın bahçesine uzun namlulu silahlar atıldığı görülüyor. Polis bu hareketi ile askerlere kumpas kurmak adına sahte delil üretilmesini sağladı. 15 Temmuz’un kurgu olduğunu ve çok önceden birileri tarafından planlandığını ortaya koyan bu görüntüler Türkiye’de yankı uyandırmadı.

SANİYELER İÇERİSİNDE SİLAHLAR ATILIYOR
Görüntüler dehşet vericiydi. Buna göre bir polis zırhlı aracı sözde darbe girişiminin sabahında, 16 Temmuz saat 06.58’de Jandarma Genel Komutanlığı’nın duvarına yanaşıyor. Saniyeler sonra aracın kapısı açılarak uzun namlulu bir silah Jandarma’nın bahçesine, ihata duvarının dibine atılıyor. Görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı’nın güvenlik kameralarına yansıyor.

BU SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLENLER OLDU MU?
Silahı bırakarak hızla olay yerinden uzaklaşan polis aracına ait bir başka görüntü daha var. O görüntüde ise zırhlıdan sağa sola rast gele ateş açıldığı görülüyor. Bu görüntünün saati ise 06.51 olarak kayda girmiş. O zırhlının içinde bulunan polisler, son olarak 7 dakika önce sağa sola ateş açtıkları uzun namlulu silahı getirip Jandarma’nın bahçesine atıyor. Bu silahların daha önce nerede kullanıldığı ve açılan ateşlerde ölen veya yaralanan olup olmadığı ise bilinmiyor.

MAHKEME GÖRÜNTÜLERİ DİKKATE DAHİ ALMADI
Skandal görüntüler askerlerin yargılandığı davada gündeme geliyor ancak mahkeme dikkate bile almadı.
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