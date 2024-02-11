Mısır-İsrail Barış Antlaşması tehlikede! Yeni savaş iddiası konuşuluyor

İsrail savaş kabinesinin, Refah kentine yönelik olası kara operasyonu için kente sığınan yüzbinlerce Filistinlinin tahliyesine yönelik "alternatifler" üzerinde çalıştığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, “Güvenlik kabinesi, Refah kentine yönelik kara operasyonunun gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla 1 milyondan fazla Gazzeliyi tahliye etmek için başka alternatifler üzerinde çalışıyor” denildi.







'EN BÜYÜK SORUN SİVİLLERİN TAHLİYESİ'

Alternatiflere ilişkin bilgiye yer verilmeyen ve Tel Aviv’in ramazandan önce Refah'ta askeri harekata hazırlandığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun kente yönelik kara operasyonunda karşılaştığı en büyük sorunun sivil halkın tahliyesi olduğuna dikkat çekildi.





İDDİA: MISIR, BARIŞ ANLAŞMASINI ASKIYA ALABİLİR

Öte yandan Mısır'ın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara harekatı düzenlemesi durumunda İsrail-Mısır Barış Anlaşması'nı askıya alacağı ileri sürüldü. İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Kahire yönetimi, Refah'a karadan girilmesi durumunda barış anlaşmasını askıya alacağını İsrail'e bildirdi. Mısır ayrıca, Hamas'ı da 2 hafta içinde esir takası konusunda anlaşmaya varması gerektiği aksi takdirde İsrail'in Gazze'deki kara harekatını sürdüreceği konusunda uyardı.







Habere göre, Mısır, sınırdaki savunma sistemini çitler, kameralar, gözetleme kuleleri ve sensörlerle güçlendirdi. Mısır'dan, İsrail basınında çıkan bu habere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.





İsrail-Mısır Barış Antlaşması, ABD'nin Washington şehrinde 26 Mart 1979 tarihinde, Camp David Sözleşmesi'nde alınan kararları takiben imzalandı. Anlaşmanın en önemli maddeleri arasında "taraflar arasındaki savaş halinin sona erdirilmesi, ilişkilerin normalleştirilmesi, İsrail'in Sina Yarımadası'ndaki askerlerini çekmesi ve bölgenin askerden arındırılması yer alıyor.





BORRELL'DEN İSRAİL'E UYARI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "tarif edilemez bir insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu. Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "AB'ye üye birçok ülkenin, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının tarif edilemez bir insani felakete ve Mısır ile ciddi gerilimlere yol açacağı yönündeki uyarısını yineliyorum" ifadesini kullandı.





AB Yüksek Temsilcisi, müzakerelerin yeniden başlatılmasının, kan dökülmesini engellemenin tek yolu olduğunu vurguladı. Borrell, dün de İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.





İNGİLTERE: DERİN KAYGI DUYUYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir saldırı düzenleme olasılığından derin endişe duyduğunu dile getirdi. X hesabından açıklama yapan Cameron, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı Refah'a bir askeri saldırı ihtimalinden derin kaygı duyuyorum" ifadesini kullandı. Cameron, çatışmalara insani ara vererek bölgeye yardımların girişini, esirlerin bölgeden çıkışını sağlamak ve sürdürülebilir kalıcı bir ateşkes için çalışmanın öncelik olduğunu da kaydetti.





İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dün AA'nın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.







