Samanyolu Haber /Gündem / 15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu /24 Eylül 2021 16:04

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Türkiye’nin ekonomisini söylediği sözlerle özetleyen 15 yaşındaki genç “bizi görün, şu iktidara oy vermeyin” ifadelerini kullandı. Genç vatandaşın sitemleri sosyal medyada gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Türkiye’nin kötü ekonomisi artık herkes tarafından kabul edilirken 15 yaşındaki bir gencin hükümete olan sitemi gündem oldu. Sokak röportajında konuşan genç “Allah kitap rızası için bizi görün, şu iktidara oy vermeyin” dedi.

Dolar kuru rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken işsizlik ve faiz de dünyanın en kötü ülkeleri arasında bulunurken vatandaş da artık bu duruma katlanamaz oldu. Öncede gelecek kaygısıyla AKP hükümeti aleyhine konuşamayan vatandaşlar Sokak röportajlarında içlerini dökmeye başladılar.

Dün gerçekleştirilen bir sokak röportajında 15 yaşındaki genç anlattıklarıyla ve seçmenden istekleriyle gündem oldu.  “Erken seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız” sorusuna cevap veren 15 yaşındaki genç yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlattı

"BİZİ GÖRÜN ŞU İKTİDARA OY VERMEYİN"
Sokak röportajı sosyal medyada gündem olan 15 yaşındaki genç “Erken seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız” sorusuna “ Millet İttifakı” diye yanıt veren genç, yaşadıkları geçim sıkıntısına dikkat çekti, “4 kişi 3 bin liraya geçinmeye çalışıyoruz” dedi. Kendisine mikrofon uzatılan BU genç Annesine 1.5 sene boyunca iş aradığını söylerken  “Ay sonunu düşünüyorsam ailem yüzünden, doğru düzgün et yiyemiyorsam, defterimi haftalık harçlığımı yemeden almaya çalışıyorsam bunu sorumlusu bu iktidardır.” Diye konuştu

Sitem dolu sözlerine “Ben arkadaşlarımla hafta sonu çıkıp bir kahve içemiyorsam, Dolmabahçe’ye giriş 10 lira, benim cebimde para yok diye giremedim geçen gün. Aylık abonman yaptırıyor arkadaşlarım sırf yol parasını harçlık yapmak için.” İfadeleriyle devam eden genç vatandaş “Allah kitap rızası için bizi görün, şu iktidara oy vermeyin” diyerek tepkisini gösterdi.
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15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

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