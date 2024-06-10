Samanyolu Haber /Gündem / 150 milyonluk soygun yapılan yalının Reza Zarrab’la ilgisi ne? /10 Haziran 2024 16:46

150 milyonluk soygun yapılan yalının Reza Zarrab’la ilgisi ne?

150 milyon liralık soygunun yapıldığı Memduh Paşa Yalısı’nın NAB Holding’e ait olduğu öğrenildi. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı ise İranlı Reza Zarrab’ın eniştesi Behram Eromi.

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İstanbul Sarıyer'deki geçen cumartesi günü Memduh Paşa Yalısı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi maskeli olarak gelen 4 arkadaşıyla birlikte 150 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Yalıda bulunan paranın tutarı dikkat çekerken, polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNA UĞRAYAN REZA ZARRAB’IN ENİŞTESİ ÇIKTI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 20. yy. başlarında II. Abdülhamid döneminde Dahiliye Nazırlığı yapan Mehmed Memduh Paşa tarafından yaptırılan yalının NAB Holding tarafından kullanıldığı öğrenildi.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, şirketin yönetim Kurulu Başkanı İran asıllı Behram Eromi. Eromi Reza Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli.

YALIYA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına "gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasıyla el koydu. Mal varlıklarına el konulmasına karar verilenler arasında NAB Holding yöneticisi Omid Mohagilegh Eromi de bulunuyordu.

Polis, Eromi Ailesi’nin ortak şirketi NAB Holding’in Sarıyer Kireçburnu’ndaki merkezine operasyon düzenlemişti. Binada arama yapılmış ve muhasebe yetkilisi gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de uluslararası ticari ilişkileri bulunan NAB Holding aynı zamanda Bakü Bank’ın büyük hissedarı.
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