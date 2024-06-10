Samanyolu Haber /Gündem / Saadet'te ilk başkan adayı resmen belli oldu! /10 Haziran 2024 16:55

Saadet'te ilk başkan adayı resmen belli oldu!

Saadet Partisi'nde 30 Haziran'da yapılacak olan Genel Başkanlık seçiminde ilk aday Selman Esmerer oldu.

SHABER3.COM

Saadet Partisi’nde 30 Haziran’da yapılacak olan Genel Başkanlık seçiminde ilk aday belli oldu. Selman Esmerer genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Temel Karamollaoğlu’nun Genel Başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi’nde adaylar ortaya çıkmaya başladı.

Selman Esmerer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurmak için Saadet Partimizin veMilli Görüş Hareketimizin istikamet ve iktidarı için bütün teşkilat kademelerimiz, GİK ve YİKüyelerimiz, delegelerimizle yaptığımız istişareler sonunda 30 Haziran kongresinde Genel Başkan adayı olduğumu ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

5 İSİM ÖNE ÇIKMIŞTI
Karamollaoğlu’nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından yapılan Genel İdare Kurulu ve İl Başkanları Toplantılarındaki temayül yoklamalarında 5 isim öne çıkmıştı.

Öne çıkan 5 isim Birol Aydın, Fatih Aydın, Mahmut Arıkan, Mesut Doğan, Ömer Abdullah Ayhan olmuştu.
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