Bakan Koca da uçak sevdalısı çıktı: 'Jetgiller ailemiz günden güne büyüyor'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ‘Jetgiller ailesi’ diye nitelendirdiği uçan bakanlar serisine bir dördüncü bakanı daha ekledi.







Başarır önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun Rönesans şirketine ait uçakla yaptığı Almanya gezisini ortaya çıkarmıştı. İkinci olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Tapu-Kadastro’ya ait haritalama uçağıyla seyahat ettiğini, üçüncü olarak da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangınla mücadele uçağını gezilerinde kullandığını açıkladı.





Şimdi de bu isimlere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eklendi. CHP’li Başarır, “Bu beyefendi de Devlet Hava Meydanları’na kalibrasyon hizmeti için alınan uçakla seyahat etmiş” dedi.





“VATANDAŞA BİLET YOK, BAKANA ÖZEL JET VAR”

Bakan Koca’nın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait, uçuş denetimi ve havaalanlarında kalibrasyon için kullanılan uçakla 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 21 Mart’ta Mardin’e gittiğini ve Mardin Şehir Hastanesi temel atma törene katıldığını belirten CHP’li Başarır şu açıklamayı yaptı:





“Jetgiller ailemiz günden güne büyüyor. Bugün aramıza yeni bir bakanımız katıldı. Kim? Çok iyi tanıyorsunuz, Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız. Bu beyefendi de Devlet Hava Meydanları’na kalibrasyon için alınan bu uçakla özel işlerinde ve siyasi işlerinde seyahat etmiş. Seçim için Mardin’e gitmiş. 10 Nisan’da, bayramda Hatay’a gitmiş. Sayın bakan bayram tatiline giriyoruz. Milyonlarca yurttaşımız, emeklimiz, işçimiz 1.200 lira otobüs biletini veremediği için köylerine, memleketine gidemiyor. Her hafta sizin gibi bir bakanı Jetgiller ailesine katmaya devam edeceğim. Yapmayacaksınız beyler, binmeyeceksiniz! Tarım Bakanı, yangın söndürme uçağıyla gezer, sen kalibrasyon için alınan uçakla gezersin, ihaleye şartname koyar ulaştırma bakanı gezer, vatandaş bayramda evinde kalır, sokağa çıkamaz. Olmaz beyler, bir parça edep bir parça utanma.”