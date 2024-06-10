Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Ateş'in çıkışı sonuç verdi: Erdoğan görüşmeyi kabul etti /10 Haziran 2024 16:19

Ayşe Ateş'in çıkışı sonuç verdi: Erdoğan görüşmeyi kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüşecek.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINA İŞARET ETMİŞTİ 
Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için birçok kez girişimlerde bulunduğunu söylemişti. Kendisini 10 gün önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın aradığını söyleyen Ateş "Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu. Devlet Bahçeli her zaman olduğu bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. 'Bunların sırtını sıvazlamayın' dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu" demişti.

 
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