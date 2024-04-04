1500 yolcu taşıyan gemi mahsur kaldı

İspanya'da 1500 yolcu taşıyan yolcu gemisi, bir grup Bolivyalı yolcunun vize sorunları nedeniyle Barselona limanında mahsur kaldı.



Yetkililer, 69 Bolivyalının Schengen bölgesine giriş için geçerli belgeleri olmadığı için gemiden ayrılmalarına izin verilmediğini kaydetti.



Bolivya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'daki Bolivya Büyükelçiliği ve ülkenin Barselona Başkonsolosluğu'nun "bu vakayı ele almak için gerekli adımları attığı" bildirdi.



Gemi Akdeniz'deki bir rotayı izlemek üzere Brezilya'dan yola çıkmıştı.



MSC Cruises yaptığı açıklamada Bolivyalılar arasında aileler ve çocukların da bulunduğunu belirtti.



Açıklamada "yolcular Brezilya'da gemiye bindiklerinde uygun belgelere sahip görünüyorlardı. Yetkililer tarafından vizelerin Schengen bölgesine giriş için geçerli olmadığı konusunda bilgilendirildik. Sonuç olarak, yolcular son varış noktaları olan Barselona'da karaya çıkamadılar." denildi.



Şirket, süreci kolaylaştırmak için yetkililerle birlikte çalışırken geminin limanda kaldığını bildirdi.