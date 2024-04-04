İYİ Parti’de olağanüstü kongrede rakip hazırlığı mı var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart’taki yerel seçimlerde “hür ve müstakil siyaset” kararı alarak CHP’nin ittifak önerisini ret etmiş seçimlere kendi adaylarıyla girmişti. Ancak yerel seçimlerde partinin oylarında görülen düşüşün üzerine Akşener’in kararlaştırdığı olağanüstü kurultayda kendisinin genel başkanlık adaylığı tartışılır hale geldi..



Yerel seçimler öncesinde, Meral Akşener’in, parti içinde yaklaşımı ve CHP’yi hedef alan tutumu gibi gerekçelerle eski vekiller Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem ile İstanbul Milletvekili Ayşe Yanıkömeroğlu’nun istifaları İYİ Parti’deki dalgalanmayı ortaya koymuştu. Yerel seçimlerin yapıldığı gece ilk istifa açıklaması, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Prof. Dr. Bilge Yılmaz’dan geldi. Partideki genel başkan yardımcılığından istifası yanı sıra Yılmaz, Meral Akşener’e de istifa etmesi çağrısında bulundu.



Meral Akşener, seçim gecesi genel başkanlığı bırakacağının iddia edilmesi ve daha sonra bu haberin doğru olmadığının açıklanmasının ardından 31 Mart günü açıklama yapmaktan vazgeçti. Seçim gecesi kulislere yansıdığı üzere Akşener, 1 Nisan’da ise kameralar karşısına geçti ve kendisine parti üst düzey yönetimindeki istifalara dair sorulara olanak vermeksizin İYİ Parti’nin seçimli olağanüstü kurultay kararını duyurdu. Akşener, “Elbette siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince, İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve özeleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesaj ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün Genel Başkan olarak bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız” dedi.



Seçimlerden 72 saat sonrası da istifa dalgası sürüyor



3 Nisan gecesi Buğra Kavuncu, Akşener’in A Takımı olarak nitelendirilebilecek Başkanlık Divanı’ndaki genel başkan yardımcılığı konumundaki Teşkilat Başkanlığı’ndan istifasını açıkladı. Kavuncu, 2019’da İstanbul İl Başkanı’yken seçimi kazanması için çalıştığı CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında bu seçimde İYİ Parti’nin adayı olarak yarıştı.



Buğra Kavuncu, “Seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız. Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düsen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul’da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” açıklaması yaptı.





Kavuncu, istifa açıklamasında aslında seçim gecesi bu kararı aldığını ancak Akşener’in açıklaması sonrasına bırakarak bugünü beklediğini dile getirdi.



Başkanlık Divanı’ndan bir başka istifa açıklaması da Yerel Yönetimler Başkanlığı görevindeki Burak Akburak tarafından yapıldı. Akburak, “Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım” dedi.





İYİ Parti’de kurultayda Akşener tek aday mı?



İYİ Parti’den henüz olağanüstü kurultay kararının tarihine ilişkin açıklama yapılmadı. Ancak kurultay ile ilgili iki önemli soru var gündemde; birincisi Meral Akşener yeniden genel başkanlık için aday olacak mı ve ikincisi eğer Akşener aday olursa karşısında rakibi veya rakipleri olacak mı?



Son istifa dalgasıyla birlikte İYİ Parti içerisinde hangi isimler, olağanüstü kurultay sürecinde Meral Akşener’in karşısında ya da yanında pozisyon alacak merak konusu.



Bu noktada, Kavuncu ile Akburak’ın açıklamaları arasındaki nüans dikkat çekti. Kavuncu’nun Akşener’in liderliğine ilişkin herhangi bir değerlendirmesi olmadı. Akburak’ın ise Akşener’le ilgili “lider” ve “yanındayım” vurgusu yapması göze çarptı.



Seçim sonrasındaki ilk istifacı Bilge Yılmaz ise, en baştan Akşener’in genel başkanlığı bırakması gerektiği şeklindeki görüşünü açıklayarak pozisyonunu ilan etti.



Poyraz konuşmama tavrını bozdu: “Akşener’in aday olmayacağını düşünüyorum”



Meral Akşener’in geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde A Takımı’nda yer alan ve o dönem Genel Sekreter görevinde bulunan Uğur Poyraz ise, aylardır koruduğu partisiyle ilgili konuşmama tavrını sonlandırdı ve “Sayın Akşener’in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum” dedi.