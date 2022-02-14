Samanyolu Haber /Gündem / 16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi /14 Şubat 2022 12:29

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

Sokak röportajında bir gencin elindeki 5 Euro ve 100 TL’yi göstererek Türkiye ekonomisini anlatması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

Elinde tuttuğu 5 Euro ve 100 TL'yi gösteren genç, “Avrupalı 5 Euro kazanmak için yarım saat bile çalışmazken biz 100 TL kazanmak için 8 saat çalışıyoruz. Yarım saatlik emekle 8 saatlik emek eşit” şeklindeki ifadeleri dinleyenleri düşündürdü.

KENDİNİ AFRİKA İLE KIYASLAMA AVRUPA İLE KIYASLA
Sokak röportajı yapıldığı sırada Türkiye ekonomisi ile Avrupa’nın ekonomisini karşılaştırarak anlatan bir genç sosyal medyada gündem oldu. Sade Vatandaş adlı Youtube kanalına konuşan genç şu ifadeleri kulandı:

“Bak tek bir şey anlatacağım. Şu 5 Euro. Avrupa’da çoğu ülkenin kullandığı para biriminden. Adam bunu kazanmak için belki yarım saat bile çalışmıyor. Şu 100 TL. Burada bizim milletimiz bunu kazanmak için günde 8 saat çalışıyor. 5 Euro 100 TL’ye eşit. Yarım saatlik emekle 8 saatlik emek eşit. Anladın mı dayıcım, ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen kendini Afrika ile kıyaslama. Sen kendini Euro ile kıyaslayacaksın çünkü biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Aç ülke değiliz. ”
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