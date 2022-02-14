Samanyolu Haber /Gündem / Erkan Baş’tan Erdoğan’a sert sözler! 'Hesaplaşacağız' /14 Şubat 2022 12:23

Erkan Baş’tan Erdoğan’a sert sözler! 'Hesaplaşacağız'

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 61. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Müdahale Kongresi’ düzenledi. Kongrede konuşma yapan TİP Başkanı Erkan Baş, ” “Ey Sarayında oturup bu ülkeyi açlığa mahkum eden Tayyip Erdoğan! Ey bu Saray rejiminden beslenen patronlar, tarikatçılar, işbirlikçiler, mafya bozuntuları. And olsun ki hesaplaşacağız!” dedi.

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”

Kongrede konuşma yapan TİP Başkanı Erkan Baş, ” “Ey Sarayında oturup bu ülkeyi açlığa mahkum eden Tayyip Erdoğan! Ey bu Saray rejiminden beslenen patronlar, tarikatçılar, işbirlikçiler, mafya bozuntuları. And olsun ki hesaplaşacağız!” dedi.

Kongreye birçok sendika, emek örgütü, siyasi parti temsilcisi ve yurttaşlar katıldı.

”KARARLI YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR”
TİP’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eşitlik, özgürlük, emek ve sosyalizm mücadelesinde TİP 61 yaşında! Dünden bugüne, bugünden yarına inatçı ve kararlı yürüyüşümüz sürüyor. Haydi başlıyoruz. Yerini al” denildi.

”BU ÜLKENİN YÜZDE 99’U ÇALIŞIYOR, YÜZDE 1’İ İSE YİYOR”
Açılışta konuşan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ”Adıyla sanıyla şanıyla sosyalist Türkiye Cumhuriyeti istiyoruz, bu kadar basit” sözlerine yer verdi.

Ülkenin yüzde 99’u cahil diyenlere seslenen Kadıgil, “Bu ülkenin yüzde 99’u çalışıyor, yüzde 1’i ise yiyor. Biz gece gündüz çalışalım, bunlarda yattıkları yerden yesinler. Bunca yalanın sebebi bu” diye seslendi.

Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti’ni istemenin saçma olduğunu söyleyenlere de seslenen Kadıgil, “Saçma olan bizim istediğimiz dünya değil, saçma olan içinde yaşadığımız, maruz kaldığımız bu dünya” sözlerine yer verdi.

“Bizim bir davamız var, planımız var” diyen Kadıgil, şu sözlerine şöyle devam etti:

“Saray rejimini yeneceğiz, sonrasında da ülkeyi patronlara teslim etmemizi bekleyenler varsa açıkça söylüyoruz çok beklerler. Biz sadece AKP’den değil, AKP’ler yaratan bu düzenin kendisinden kurtulmak istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ‘Haydi başlayalım’ diyoruz. Okullarımızı, meclisimizi, derelerimizi, hastanelerimiz, hepsini bu haramilerden geri alacağız. Bu yolda yalnız değiliz.”

“HESAPLAŞACAĞIZ”
Kongrede konuşma yapan Erkan Baş, “Ey Sarayında oturup bu ülkeyi açlığa mahkum eden Tayyip Erdoğan! Ey bu Saray rejiminden beslenen patronlar, tarikatçılar, işbirlikçiler, mafya bozuntuları. And olsun ki hesaplaşacağız! Bu bir kurtuluş hareketidir. Kurtuluş için hesaplaşacağız!” dedi.
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