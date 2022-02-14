Samanyolu Haber /Gündem / Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir /14 Şubat 2022 12:06

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, toplumda büyük rahatsızlıklara neden olan zamlar konusunda Twitter'dan yayınladığı video ile uyarıda bulundu.

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, AKP iktidarının başta doğal gaz ve elektrik olmak üzere her türlü ürüne yönelik yaptığı zamma tepki gösterdi.

Toplumun da bu zamlara tepki göstermesi gerektiğini belirten Kuytul, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kuytul, "Bu kadar fazla zam olan bir ülkede her şehirde, her ilçede eylem yapılmalıdır. İnsanlar esnafa, çevreye zarar vermeden tepkilerini göstermelidir. Millet devlete ve hükümete tepki gösterebilir, bu gayet normaldir. Devlet de bunu engellememeli, polis de asla buna karışmamalıdır" dedi.
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