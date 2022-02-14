AKP'li yöneticiler artık dalga geçiyor: Zamları devlet yapmıyor

Yılbaşında gelen zamlarla iyice şişen elektrik faturalarına isyan yurdun dört bir yayına yayıldı. Esnaf, fahiş faturalarını işyerlerinin camlarında sergiliyor. Yaz aylarından beri, fatura zamlarını gündemde tutmaya çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hükumete geri adım attırmak için faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.





AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu üzerinden halkı tehdit ederken, iktidar partisi AKP ise tepkilere sessiz kalmayı tercih etti.





tv100’de yayınlanan Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Ardor’un konuğu olan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gündeme dair açıklamalarda bulundu.





YENİ SİSTEME ÖVGÜ

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin tüm partileri siyasi aktör haline getirdiğini savunan Mahir Ünal, “90’lı yıllar küresel ölçekte fırsat yıllarıydı ve Türkiye o dönemlerde birçok fırsat kaçırdı. Kendi içindeki siyasi çalkantılar ve çekişmelerle 42 yılını feda ve heba etti. Türkiye son 20 yıldır her alanda ulaşım, sağlık ve eğitim alanında ilerleme kaydetmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’de siyaseti, kıymetli hale getirdiğini ve yüzde 1 oy alan bir siyasi partinin bile değer kazandığını gösteriyor. 6 muhalefet liderini aktör yapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir” dedi.





ZAMLARI KİM YAPIYOR?

Yüksek enflasyondan ABD’yi sorumlu tutan Mahir Ünal, “Pandeminin başından itibaren doğalgaza ve elektriğe sübvanse getirdik Doğalgazın yüzde 75’ini, elektriğin yüzde 50’sini yaklaşık 2 yıl boyunca devlet sübvanse etti. Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk.

Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık. Asgari ücrette yüzde 50’ye varan bir artış yaptık. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum. Bugün hiper enflasyon ABD’nin yaşadığı bir sorun değil mi? Amerika’da yüzde 7’lere ulaşmış durumda enflasyon. Bütün dünya enflasyonla boğuşuyor” ifadelerini kullandı.







BEN ÖDEMEZSEM BENİM DE KESİLİR

Hükumete geri adım attırmak için faturaları boykot edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu’nun kararına değinen Ünal, “Yasalar önünde herkes eşittir. Her birimizin hukuk önünde eşit olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Ben ödemezsem benim de elektriğim kesilir, Kemal bey o da herhalde bizimle eşittir” diye konuştu.