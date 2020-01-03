Samanyolu Haber /Gündem / 18 ildeki KHK platformları artık çalışmalarını İHD bünyesinde yürütecek /03 Ocak 2020 11:57

18 ildeki KHK platformları artık çalışmalarını İHD bünyesinde yürütecek

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenler tarafından oluşturulan KHK’lı Platformları, çalışmalarını bundan sonra İnsan Hakları Derneği (İHD) bünyesinde sürdürme kararı aldıklarını duyurdu.

SHABER3.COM

Platformlar, yayınladıkları manifesto ile 18 ilde bulunan İHD şubelerinin alt komisyonları olarak faaliyet yürüteceklerini deklere etti. 

Yayınlanan manifestoda şöyle denildi:

“KHK’lı Platformları, meşru ve hukuk çerçevesinde bir hak arama zeminidir, hiçbir cebir ve şiddet eğilimli oluşumla ilişkilendirilemez. Platformlar, çeşitli oluşumlarca hedef gösterilen ve sindirilmeye çalışılan, toplumsal tecrit ve sosyal kıyıma maruz bırakılmış, devletin sosyal politika ve mesuliyetlerinden men edilmiş, mahrum bırakılmış derdini kimsenin dinlemediği, hukukta asla yeri olmayan ‘irtibat’, ‘iltisak’ ve manasız ‘kriterler’ gerekçe gösterilerek neredeyse hayatları ellerinden alınan çeşitli meslek gruplarından insanların bir araya gelmiş olduğu yaşam alanlarıdır. KHK’lı platformları, İHD şubesi bulunan illerde İHD bünyesi içerisinde komisyon olarak görev yapmaktadır. Bunun dışında hiçbir kişi, grup, yapı, kurum, oluşum, siyasi parti, örgüt vb. ile ve hiçbir ideolojiyle doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunmamaktadır."

18 İLDEKİ İHD ALT KOMİSYONLARINDA KHK ÇALIŞMASI

Deklarasyonda bundan sonra Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Antep, İstanbul, İzmir, Maraş, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Urfa ve Yalova şehirlerindeki İHD şubelerinin alt komisyonları olarak çalışma yürütüleceği kaydedildi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 18 ildeki KHK platformları artık çalışmalarını İHD... Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:59