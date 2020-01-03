18 ildeki KHK platformları artık çalışmalarını İHD bünyesinde yürütecek

Platformlar, yayınladıkları manifesto ile 18 ilde bulunan İHD şubelerinin alt komisyonları olarak faaliyet yürüteceklerini deklere etti.







Yayınlanan manifestoda şöyle denildi:





“KHK’lı Platformları, meşru ve hukuk çerçevesinde bir hak arama zeminidir, hiçbir cebir ve şiddet eğilimli oluşumla ilişkilendirilemez. Platformlar, çeşitli oluşumlarca hedef gösterilen ve sindirilmeye çalışılan, toplumsal tecrit ve sosyal kıyıma maruz bırakılmış, devletin sosyal politika ve mesuliyetlerinden men edilmiş, mahrum bırakılmış derdini kimsenin dinlemediği, hukukta asla yeri olmayan ‘irtibat’, ‘iltisak’ ve manasız ‘kriterler’ gerekçe gösterilerek neredeyse hayatları ellerinden alınan çeşitli meslek gruplarından insanların bir araya gelmiş olduğu yaşam alanlarıdır. KHK’lı platformları, İHD şubesi bulunan illerde İHD bünyesi içerisinde komisyon olarak görev yapmaktadır. Bunun dışında hiçbir kişi, grup, yapı, kurum, oluşum, siyasi parti, örgüt vb. ile ve hiçbir ideolojiyle doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunmamaktadır."





18 İLDEKİ İHD ALT KOMİSYONLARINDA KHK ÇALIŞMASI





Deklarasyonda bundan sonra Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Antep, İstanbul, İzmir, Maraş, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Urfa ve Yalova şehirlerindeki İHD şubelerinin alt komisyonları olarak çalışma yürütüleceği kaydedildi.



