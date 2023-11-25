Samanyolu Haber /Gündem / 18 yaşındaki öğrenci KYK yurdunda ölü bulundu /25 Kasım 2023 13:37

18 yaşındaki öğrenci KYK yurdunda ölü bulundu

Samsun’da 18 yaşındaki Elif C., öğrenci yurdundaki banyoda asılı halde ölü bulundu.

SHABER3.COM

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu D Blok 5. katında bir öğrenci ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif C. (18), kampüs içindeki kaldığı yurttaki banyoda asılı halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ve polis asılı bulunan Elif C.'nin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı haber alan yurtta kalan diğer öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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