18 yaşındaki öğrenci KYK yurdunda ölü bulundu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR





Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu D Blok 5. katında bir öğrenci ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif C. (18), kampüs içindeki kaldığı yurttaki banyoda asılı halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ve polis asılı bulunan Elif C.'nin olay yerinde öldüğünü tespit etti.Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayı haber alan yurtta kalan diğer öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.