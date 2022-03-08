Samanyolu Haber /Gündem / 18 yaşını dolduran eski askeri öğrencilere cadı avı operasyonu: 101 gözaltı /08 Mart 2022 10:18

18 yaşını dolduran eski askeri öğrencilere cadı avı operasyonu: 101 gözaltı

15 Temmuz’da yaşları küçük olduğu için haklarında işlem yapılamayan 73 eski askeri öğrenci 5 yıl sonra 18 yaşını doldurunca gözaltına alındı.

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İzmir merkezli 38 ilde düzenlenen operasyonda cemaatle irtibatlı oldukları ileri sürülen aralarında eski askeri öğrencilerin de olduğu 101 asker hakkında gözaltına kararı verildi.

15 Temmuz’dan sonra yaptığı sistematik hukuksuz operasyonlarıyla bilinen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan arama yaptıkları gerekçesiyle, 7’si Kara Kuvvetleri, 13’ü Hava Kuvvetleri ve 8’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 16’sı muvazzaf 28 asker, 73’ü eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Gece yarısından sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asker ve askeri öğrencilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
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