18 yıl uyuşturucuyla mücadele eden KHK’lı polis Salih Cansız: “Terörist olmadığımızı çok iyi biliyorlar”

“Bize terörist yaftası vurularak ihraç eden siyasi iktidarın bizim terörist olmadığımızı çok iyi biliyor” diyerek sözlerine başlayan Cansız, Haksız ve hukuksuz yere yapılan suçlamaların ağırına gittiğini söylüyor.





BANA SİLAH SORMADILAR BANKA SORDULAR





Hayatında bir canlıya zarar vermediğini belirten Salih Cansız, "Mahkemede bana kimi öldürdün? Hangi silahları kullandın, kimin evini bastın? diye sormadılar. Terörle yargılanan bir adama sohbete gittin mi? Bankaya para yatırdın mı? Çocuğunu okula mı gönderdin? şeklinde sorular sordular" diyor.





AKLIMIZA GELMEYEN BAŞIMIZA GELDİ





Narkotik konusunda Türkiye'nin en iyi polislerinden biri olduğunu iddia eden Cansız, "İşimizi çok seviyorduk, milletimizin çocukları uyuşturucu kullanmasın diye çok uğraştık sonucunda ne oldu? Terörist ilan edilerek işimizden atıldık. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi" ifadesini kullanıyor.





KARDEŞ, AKRABA NEYMİŞ GÖRDÜM





Bu süreçte kardeşliğin, akrabalığın ne olduğunu, kimin dost kimin düşman olduğunu öğrendiğini kaydeden Cansız şöyle konuşuyor:

"Allah akrabaya yardım etmeyi emreder ayetine benim kardeşlerim, akrabalarım karşı çıktılar. 13 ay cezaevinde kaldım dokuz kardeşimden bir tanesi, sen ne yaptın, ailen, çocukların ne yedi içti diye sormadılar. Bu benim çok zoruma gitti."