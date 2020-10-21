2.5 yıldır yaşam savaşı veriyordu: Bir günde kalp pili takıp cezaevine geri gönderdiler

HABER: BOLD MEDYA





Cezaevinde 2.5 yıldır kalp rahatsızlığı yaşayan ve birçok ilaç kullanan Adem Erdoğdu, 19 Ekim Pazartesi günü hastaneye kaldırıldı. Saat 16.00’da ameliyat edildi ve kalp pili takıldı. İki saat süren ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Erdoğdu, bir gece hastanede kaldıktan sonra tekrar Sakarya Ferizli Cezaevine gönderildi.





“CEZAEVİNDE KENDİNE NASIL BAKAR”

Koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye götürülen tutuklular dönüşte 14 gün karantinada kalmak zorunda. Bu duruma eşi Birsen Erdoğdu, Twitter hesabından tepki gösterdi. “Şimdi haber aldık. Eşimi dün cezaevine geri götürmüşler. Yoğun bakımdan çıkan bir kalp hastası cezaevinde kendine nasıl bakar. Şaştık kaldık” dedi.





İlaçlarla kalbi yüzde 35 çalışan Adem Erdoğdu, hapse girdiğinden bu yana kalp sorunu yaşıyordu. 9 Temmuz 2020’de Sakarya Araştırma Hastanesine götürülen Erdoğdu’ya doktor, “Kalp kapakçığı iyice yorulmuş, pil takacağız. Gerekirse daha sonra ameliyat yapacağız” demişti.





HEYET RAPORLU KALP HASTASI

2015 yılında anjiyo olan Adem Erdoğdu, heyet raporlu bir kalp hastası. Ömür boyu aksatmadan kullanması gereken ilaçları var. 5 Mart 2018’den beri cezaevinde olan Adem Erdoğdu daha önce cezaevinde hak ihlaline uğramıştı. Bir süre kalp ilaçları verilmedi. Erdoğdu aynı zamanda yüksek tansiyon hastası. Düzenli olarak tansiyon kontrolünün yapılması gerekiyor.





İKİ KEZ GÖZALTI ALINDI, İKİ KEZ TUTUKLANDI

Adem Erdoğdu ve ailesi, tıpkı cezaevinde kanser olup hayatını kaybeden Sakarya Üniversitesi akademisyenlerinden Ahmet Turan Özcerit ve ailesine yaşatıldığı gibi zor günler geçirdi. İki kez gözaltına alındı. İki kez tutuklandı. İkinci gözaltı sırasında çocuklarının gözü önünde darp edildi, işkence gördü.





24 Ekim 2016’da önce oğlu İdris Erdoğdu, iki saat sonra kendisi ve eşi gözaltına alındı. Bir sonraki gün bütün aile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisi 4 ay, eşi 11 gün sonra, oğlu 11 ay sonra tahliye edildi.





DOSYASI YARGITAY’DA

Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan Adem Erdoğdu (50), KHK ile kapatılan Sakarya Fatih Koleji halka ilişkiler departmanında çalışıyordu. Velilerle görüştüğünü söyleyen tanıkların ifadeleri, Bank Asya hesabı, Zaman Gazetesi aboneliği, mesajlaşma programı Bylock, evde bulunan 3 adet Kırık Testi kitabı nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Erdoğdu’nun dosyası Yargıtay’da bulunuyor.