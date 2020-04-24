Samanyolu Haber /Dünya / "2,6 milyon kişi enfekte olup iyileşmiş olabilir" /24 Nisan 2020 00:43

"2,6 milyon kişi enfekte olup iyileşmiş olabilir"

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette 2,6 milyon kişinin virüsü kapıp sonrasında da iyileşmiş olabileceğini ifade etti.

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New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) antikor testi yapılan 3 bin kişinin yaklaşık yüzde 14'ünün enfekte olup iyileştiğinin görüldüğünü ve eyalette 2,6 milyon kişiye virüs bulaşmış olabileceğini açıkladı.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta antikor testleri yapmaya başlandığını, marketlere alışverişe giden ve rastgele seçilen 3 bin kişiye bu testin uygulandığını ifade etti. 

Antikor testi yapılan 3 bin kişiden yüzde 13,9'una Covid-19 bulaştığının görüldüğünü aktaran Cuomo, "Yapılan antikor testleri geneli yansıtırsa 2,6 milyon kişi, enfekte olup iyileşmiş olabilir" tahmininde bulundu. 

Cuomo, New York'ta Covid-19 testi yapıldıktan sonra sonuçları pozitif çıkan 250 binden fazla kişi bulunduğunu, son 24 saatte 438 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölümlerin ise 15 bin 500'ü geçtiğini aktardı. 

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de Covid-19'un bulaştığı kişi sayısı 845 bin 959'a ulaşırken, virüs nedeniyle 46 bin 972 kişi öldü.
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