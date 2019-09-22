2 bin 300 yıllık mezarın üstüne beton döktüler

Samsun'un Bafra ilçesi İkiztepe Höyüğü'nde bulunan Helenistik çağa ait, kesme taştan yapılan 2 odalı tarihi mezarın üstüne beton döküldü. Tarihi eseri görmeye gidenler şaşkına döndü. Bölgedeki kalıntıları ziyaret eden Mehmet Sökmen, "Tarihe verilen değer ne yazık ki bu. Türkiye'nin her yerinde böyle manzaralarla karşılaşıyoruz" dedi.





Milattan önce 5000 yıllarında kurulan ve günümüze dek pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası’da bulunan tarihi eserler, 1974 yılında keşfedildi. Bölgede yapılan kazılarda İkiztepe ören yeri ile 57 höyük, 6 yerleşim yeri, 25 antik çağ ve hemen sonrasına ait kalıntı, 48 tümülüs, 5 kaya mezarı, 3 mezarlık, 1 kale, 1 hamam, 1 köprü bulundu.













Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre İkiztepe ören yerinde bulunan tepede yapılan kazılarda Helenistik çağa (MÖ 330-30) ait, kesme taştan inşa edilmiş, 2 odalı tümülüs anıt mezarı ortaya çıkarılmıştı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken mezarın son halini görenler ise şaşkına döndü.





Bölgedeki kalıntıları ziyaret eden ve çektiği videoları sosyal medyada yayınlayan Mehmet Sökmen, bir kral veya büyük bir komutana ait olduğu düşünülen mezarı görmek için İkiztepe’ye gittiğini söyleyerek, “Ne amaçla yapıldığını bilmiyorum. Mezarın üzerine beton dökülmüş. Pencere alanları tel örgülerle kapatılmış. Yani tarihin üzerine beton dökülmüş. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak üzgünüm. Tarihe verilen değer ne yazık ki bu. Türkiye’nin her yerinde böyle manzaralarla karşılaşıyoruz” dedi.