Samanyolu Haber /Dünya / 2 IŞİD elebaşı Suriye'de öldürüldü /13 Aralık 2022 10:53

2 IŞİD elebaşı Suriye'de öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin doğusunda pazar sabaha karşı düzenledikleri baskında iki IŞİD elebaşının öldürüldüğünü duyurdu.

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CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri, 11 Aralık'ta yerel saatle 02.57'de Suriye'nin doğusunda başarılı bir helikopter baskını düzenleyerek IŞİD’in doğu Suriye'deki komplo ve operasyonlarına karışan örgütün Suriye Vilayet Sorumlusu Anas dahil olmak üzere iki IŞİD elebaşını öldürdü.” ifadelerine yer verildi.

Operasyonun tek taraflı olarak ABD askerlerince gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, ilk belirlemelere göre operasyonda sivil kaybın olmadığı belirtildi.

Operasyonun haftalar önce planlandığı ancak hava şartları nedeniyle ertelendiği belirtildi. Hava şartlarının uygun olmasının ardından iki helikopterle düzenlenen baskının 3 saat sürdüğü kaydedildi.

Anas'ın canlı yakalanması için riski az olan İHA saldırısı yerine baskın düzenlendiği belirtildi. Ancak operasyonun 'yakala ya da öldür' şeklinde planlandığı ve çıkan çatışmada 2 IŞİD'linin öldüğü belirtidli.  

Açıklamada, operasyonun tam olarak hangi il ve ilçede yapıldığı belirtilmezken, operasyonun ana hedefinin hangi IŞİD elebaşı olduğu da ifade edilmedi.
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