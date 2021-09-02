Samanyolu Haber /Dünya / 2 milyar varillik yeni petrol sahası keşfedildi /02 Eylül 2021 00:54

2 milyar varillik yeni petrol sahası keşfedildi

Batı Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili'nde 2 milyar varillik ham petrol ile 2,4 milyar fit küp doğalgaz rezervi keşfedildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Fildişi Sahili'nde yaklaşık 2 milyar varillik petrol sahası keşfedildi.

Maden ve Enerji Bakanı Thomas Camara tarafından yapılan yazılı açıklamada, petrol sahasının, milli şirket Petroci ile İtalyan Eni şirketi konsorsiyumu tarafından keşfedildiği belirtildi.

Açıklamada, sahada, yaklaşık 2 milyar varillik ham petrol ile 2,4 milyar fit küp doğalgaz rezervi olduğu vurgulanırken, bu keşfin Fildişi Sahili'nin petrol ve gaz üretimini büyük ölçüde artıracağı kaydedildi.

Son resmi rakamlara göre, Fildişi Sahili'nde geçen yıl 3,3 milyon varil olan petrol üretimi bu yıl yüzde 22,2 düşerek, nisan itibarıyla 2,6 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Ülkede, 4'ü faaliyette, 26'sı arama aşamasında, 21'i müzakere sürecinde toplam 51 petrol sahası bulunuyor.

Petrol üretimini artırmak için çeşitli teşvikler sunulan Fildişi Sahili'nde petrol yasası, daha çok yabancı şirketi petrol aramaya teşvik için 2015'te değiştirilmişti.

Ülkedeki petrol sahaları genellikle Gana sınırında, açık denizde bulunuyor.
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