Samanyolu Haber /Dünya / 200 Avrupa havaalanı batmanın eşiğinde /29 Ekim 2020 10:53

200 Avrupa havaalanı batmanın eşiğinde

Avrupa genelinde yaklaşık 200 havaalanı koronavirüs etkisiyle havayolu seyahatlerindeki düşüş nedeniyle iflas etmenin eşiğinde.

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Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa masası yayınladığı raporunda yıl sonuna kadar yolcu trafiğinde artış olmazsa kıtadaki 193 havaalanının iflas etme riski olduğunu duyurdu.

Raporda krizden en fazla etkilenin ağırlıklı olarak yurt içi uçuşlar yapan bölgesel havaalanları olduğu vurgulandı.

Kriz öncesi yıllık cirosu 12,4 milyar euro olan bu havaalanları toplamda 277 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Öte yandan ACI Avrupa büyük havalimanlarının da mali krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Örgüte göre maliyetlerde ciddi oranlarda kesintilere giden bu havalimanları da faaliyetlerini sürdürebilmek için finansal piyasalara yönelmiş durumda.

Yolcu trafiği yüzde 75 azaldı

Avrupa genelinde eylül ayındaki havayolu yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 azalırken yılbaşından bu yana yaşana yolcu kaybı da 1 milyar 290 bin oldu.

ACI Avrupa Direktörü Olivier Jankovec havayolu taşımacılığını en güvenli halde sürdürmek birinci öncelikleri olduğunu fakat karantina uygulamaları yerine yoğun testlerle seyahatlere izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

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