'Hagi mi, Alex mi' sorusuna Emre Belözoğlu'ndan net cevap

Fenerbahçe'de yeni sportif direktörlük görevi resmen açıklanan Emre Belözoğlu, Haber Global kanalında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.







Kariyeriyle ilgili birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, artık ülkemizde bir klasik haline gelen "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna şaşırtan bir yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:





"Hagi'yi Alex'ten ayıran Hagi asker bir oyuncuydu. Kaybetmez, mücadele eder. Hiçbir şekilde pes etmez. Hagi'deki kaybetme karşısındaki tahammülsüzlük beni yakalamıştır. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu. Antrenman biterdi. Bize bağırırdı, 'Nereye gidiyorsunuz?' diye, beraber bizi çalıştırırdı. O dönemde Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu. Burada da Alex'e herhangi bir şey konduruyormuşum gibi anlaşılmasın lütfen."





'Ben oynadığım arkadaşlarımı saha dışında da geliştirdim'





"Ben kazanmayı çok sevdim. Hayatta birçok şeyi kaybetmekten de mutluluk duydum o ayrı bir şey. Ben sahada kazanmayı çok sevdim" diyen Belözoğlu, "Başarının altında yatan en büyük duygu kazanmak, tekrar o duyguyu sağlamak. Ben oynadığım arkadaşlarımı sadece saha içinde değil saha dışında da geliştirdiğimi düşünüyorum" yorumunu yaptı.





'Fatih Terim'e başarılar diliyorum'





Belözoğlu, "Fatih terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum" diye ekledi.



