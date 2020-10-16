2016 seçimlerinde sadece 75 bindi, Şimdiden 17 Milyonu geçti

Erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şimdiye kadar 17 milyon 114 bin 300 kişi oy kullandı. Bir çok seçim merkezi önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bir çok Amerikalı oylarını erken kullanmak için saatlerce bekliyor





Florida, California ve Teksas eyaletleri erken oylamanın en fazla yapıldığı bölgeler olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 80 milyona yakın oy talep ettiği bildirildi.



