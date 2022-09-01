Samanyolu Haber /Eğitim / 2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı /01 Eylül 2022 20:57

2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

Geçtiğimiz günlerde 'soru sızdırılması' iddiası sonrasında iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim için olan başvurularının başladığı ifade edildi.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim için olan başvurularının başladığı ifade edildi.

Söz konusu duyurunun Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yönetiminden geldiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2022-KPSS Ortaöğretim'in 6 Kasım 2022'de uygulanacağı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ise 27 Kasım 2022'de yapılacağı bildirildi.

2022-KPSS Ortaöğretim başvurularının alınmaya başlandığı aktarılan açıklamada, "Sınava başvurular, 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS DHBT başvuruları ise 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ortaöğretim kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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