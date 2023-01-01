2022'de bebeklere en çok verilen isimler Zeynep ve Alparslan

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2022 yılında doğan 8 bin 366 bebeğe Alparslan, 8 bin 870 bebeğe ise Zeynep adı verildi.





Yıl boyunca nüfus kütüklerine 1 milyon 22 bin 737 bebek tescil edildi.





2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve bir beşiz doğum gerçekleşti.





Kız bebekler arasında 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verildi. 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel adı verildi. Bu isimleri sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.



