Samanyolu Haber /Gündem / 2022'de bebeklere en çok verilen isimler Zeynep ve Alparslan /01 Ocak 2023 17:50

2022'de bebeklere en çok verilen isimler Zeynep ve Alparslan

Yıl boyunca nüfus kütüklerine 1 milyon 22 bin 737 bebek tescil edildi.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2022 yılında doğan 8 bin 366 bebeğe Alparslan, 8 bin 870 bebeğe ise Zeynep adı verildi.

Yıl boyunca nüfus kütüklerine 1 milyon 22 bin 737 bebek tescil edildi.

2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve bir beşiz doğum gerçekleşti.

Kız bebekler arasında 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verildi. 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel adı verildi. Bu isimleri sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

Erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf da en çok tercih edilen diğer isimler oldu.

Sadece bir bebeğe verilen isimler

"Azra Akel", "Elif Evin", "Irmak Dila", "Kerem Akil", "Dilara Hayat", "Eylül Feza", "Oğuz Umut", "Tuna Mete" ve "Kağan Celal" ise geçen yıl sadece birer bebeğe takılan isimler oldu.

2021 yılının istatistiklerinde bebeklere en çok verilen erkek ismi Yusuf, kız ismi ise yine Zeynep olmuştu.

2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya gelmişti.
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