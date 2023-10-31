2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan’da

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipliği ile ilgili açıklama yaptı. Infantino, açıklamasında “2034 Dünya Kupası, şu anda tek aday olan Suudi Arabistan’da düzenlenecek” dedi.



Avustralya’nın adaylıktan çekilmesinin ardından tek aday olarak kalan Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. Avustralya Futbol Federasyonu, ülke olarak adaylıktan çekildiklerini “Tüm faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği adaylığından çekilme kararı aldık” açıklamasıyla duyurmuştu.



TÜRKİYE DESTEK VERMİŞTİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma sürecinde Suudi Arabistan’a destek verildiğini açıklamıştı.



TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:



“Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Suudi Arabistan’ın 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor, bu girişimi kararlılıkla desteklediğimizi açıklıyoruz.



Suudi Arabistan, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıkmış ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturmuştur.



Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini millî takımının Katar’da düzenlenen son Dünya Kupası’ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır.



TFF, Suudi Arabistan’ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır.”