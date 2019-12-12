22 yıllık ortaklık bitiyor

Bankalarla borç yapılandırması için yaklaşık bir yıldır masada olan TAV İnşaat’ta ortaklar yol ayrımına geldi.





1997 yılında Atatürk Havalimanı’nı işletmeye başlamasıyla tanıdığı TAV Grubu’nun iştiraki TAV İnşaat’ta ortakların yol ayrımına geldiği öğrenildi.





Bir süredir anlaşmazlıkların yaşandığı şirkette halen Tepe Holding’in yüzde 40, Hamdi Akın’ın Başkanı olduğu Akfen Holding’in yüzde 40 ve Sani Şener’in kurduğu Sera Grubu’nun da yüzde 20 hissesi bulunuyor.





Bankalarla borç yapılandırması için yaklaşık bir yıldır masada olan şirkette, ortaklar arası anlaşmazlığı gidermek ve kredi yapılandırması için çeşitli senaryoların gündeme geldiği öğrenildi.





"BORÇLAR ÖDENEMİYOR, AKFEN HİSSELERİNİ DEVREDİYOR" İDDİASI





TAV İnşaat, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki havalimanları dahil başta Ortadoğu ülkelerindeki havalimanı projeleri olmak üzere bugüne kadar 21 milyar doların üzerinde projeyi gerçekleştiren bir firma olarak dünyanın önde gelen altyapı şirketleri arasında gösteriliyor.





Ancak son dönemde şirketin özellikle Ortadoğu’daki projelerden alacaklarını tahsil edemediği ve zor durumda olduğu bu nedenle de bankalarla yeniden yapılandırma için bir yıldır müzakere yürüttüğü öğrenildi.





Sani Şener (ortada) ile Hamdi Akın (sağda) 1997 yılından beri çok sayıda projede ortaklık yaptı.





Bankalarla müzakere sürecinde de yapılandırma için çok çeşitli senaryoların ele alındığı ve son olarak Akfen Holding’in hisselerini Sera Gruba devrederek ortaklıktan ayrılması önerisinin değerlendirildiği belirtildi.





Görüşmelerin bir süredir devam ettiğini hatırlatan analistler ortakların kısa sürede bir anlaşmaya varamaması durumunda büyük projeler yürüten hissedar grupların zarar görebileceğine dikkat çekiyor.





KATAR'DA 750 MİLYON DOLARLIK PROJE





Sera Grubun Kurucusu ve aynı zamanda TAV Havalimanları Genel Müdürü olan Sani Şener Hürriyet'e verdiği mülakatta "TAV İnşaat’ta ortaklar arasındaki uyumsuzluk sebebiyle şirket zor durumda, ortaklar şirkete sahip çıkmıyor" iddialarının doğru olmadığını söyledi.





"İşlerin durduğu, şirkette karar alınamadığı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor." diyen Şener, "Bu bir yıllık süreçte de karar almaya devam ettik, projeleri tamamladık. Hatta son olarak Katar’da Doha Havalimanı projesinin 750 milyon dolarlık ek yatırımını aldık." dedi.





“HİSSE DEĞİŞİMİ YAPACAĞIZ”





Sera Grubu'nun Kurucusu Sani Şener. “TAV İnşaat’ın özellikle Ortadoğu’daki projelerinden kaynaklı tahsil edemediği 300 milyon dolarlık alacağı var. Borçlarını yapılandırmak için bankalarla bir yıldır müzakerede. Anlaşmazlıklarımızı büyük oranda çözdük. Bankalarla süren yeniden yapılandırma kapsamında TAV İnşaat’ta ortaklık yapısı değişti." dedi.





Buna göre TAV İnşaat, Tepe Grup ve Sera Grup’ta kaldı. Tepe Grubu’nun yüzde 40, Sera Grubu’nun da yüzde 60 hissesi olacak. Buna karşılık Sera Grup da İDO’daki yüzde 10 hissesini Akfen’e devredecek. İDO’da da Tepe ve Akfen kalacak.





Ortaklar arasında hiçbir para alışverişi yapılmadan mahsuplaşmaya gidilecek.





"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR, ALINMIŞ BİR KARAR YOK"





AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: “TAV İnşaat’ın bankalara olan borcu sebebiyle bir süredir görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konunun birçok tarafı var. Masada 6 banka var, hissedarlar var ve çok çeşitli senaryolar, öneriler görüşülüyor. Şu ana kadar alınmış bir karar yok. Her gün, her saat farklı bir çözüm önerisi masaya geliyor ve fikirler değişiyor. Ortaklık yapısında bir değişiklik yapılması da Akfen’in TAV İnşaat’taki hisselerini devretmesi ve Sera İnşaat’ın İDO’daki hisselerini devretmesi de masadaki senaryolardan biri. Ancak şu anda alınmış bir karar yok.”





BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTILAR





Akfen Holding: 5 kıtada, 350 projeyi hayata geçirdi. Halen iştirak şirketleri ve süren projelerinde 6500 kişiye istihdam sağlayan Akfen Holding, inşaat, enerji, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığı ve gayrimenkul olmak üzere birçok alanda faaliyetleri bulunuyor.





Tepe Grubu: Bugüne kadar 13 milyon metrekareden fazla projeyi tamamlayan Tepe Grubu’nun da 17 farklı ülkede, altyapıdan, konuta, endüstriyel tesislerden, alışveriş merkezlerine kadar birçok farklı alanda süren projeleri bulunuyor.





Sera Grubu: 1.5 milyon metrekarelik alt ve üstyapı inşaat projesini tamamlayan Sera Grubu, inşaat havacılık, deniz yolu taşımacılığı ve araş muayene istasyonları alanında faaliyet yürütüyor.